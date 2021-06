Lazio, Lotito ci crede: “Voglio vincere lo scudetto. Su Sarri…”

Il patron guarda al futuro con grande entusiasmo

MISTER - Sulla decisione di chiamare Sarri: "L’ho fatto per tutti, ho preso un maestro per la crescita dei calciatori e per raggiungere quei traguardi che la società e la gente si attendono", ha detto Lotito sul nuovo mister. "Maurizio è rimasto sbigottito dal centro sportivo. Mi ha fatto i complimenti per gli investimenti, che devono tramutarsi in risultati in campo con merito e sacrificio".