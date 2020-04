Lazio, Lotito: “Dpcm illogico, troveremo Dzeko e Immobile a Villa Borghese…”

Durante questo stop forzato del campionato, la Lazio ha sempre spinto per la ripresa e la conclusione della Serie A. Non sono mancati poi i battibecchi con altri presidenti di A più scettici riguardo la fattibilità di tale scelta. Anche Arturo Diaconale, portavoce della squadra biancoceleste, ha più volte sostenuto la ripresa.

LOTITO – Il via libera agli allenamenti individuali dal 4 maggio ha lasciato indispettito il mondo del calcio che ha criticato aspramente le scelte di Giuseppe Conte. Intervenuto ai microfoni del Tg2 Claudio Lotito ha voluto dire la sua riguardo al provvedimento: “Dobbiamo partire da un presupposto, sappiamo con certezza che il virus non scomparirà in poco tempo quindi bisognerà imparare a conviverci. Quello che conta di più è far capire l’importanza del ruolo sociale del calcio. Se il calcio non dovesse partire avremmo danni gravi, irreparabili, per centinaia e centinaia di milioni. Quel DPCM è illogico: un giocatore di sport individuale si può allenare nei centri sportivi, quelli che praticano sport di squadra non si potranno allenare.

VILLA BORGHESE – “Troveremo Immobile e Dzeko a Villa Borghese, Insigne sul lungomare Michelangelo. La cosa è assurda. Al di là della nostra posizione in classifica, io ho sempre cercato di evitare un danno irreparabile al sistema, che è inteso come tifosi e come sistema calcio nella sua totalità”.