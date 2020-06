Lazio, Lotito intenzionato ad agire per vie legali contro “Le Iene”

Nei giorni scorsi un servizio realizzato dalle Iene aveva fatto tremare l’ambiente Lazio. L’accusa lanciata alla società biancoceleste era quella di aver pagato Mauro Zarate in nero e dopo la messa in onda, la Procura aveva riaperto i fascicoli per capire se ci fosse qualcosa di rilevante.

Vie legali

Le accuse però non per nulla andate giù a Claudio Lotito che ha diramato un comunicato piuttosto chiaro: “Visionato con i Legali il servizio de “LE IENE”, che peraltro già dolosamente diffuso sul web e sui giornali, provocando alla mia persona ed alla S.S. Lazio S.p.A., società quotata in Borsa, gravissimi danni, non ritengo di conferire a questo ulteriore risonanza con la mia partecipazione. Resta peraltro fermo che i contenuti lì rappresentati sono del tutto inattendibili ed infondati e che di questo i responsabili saranno chiamati a rispondere nelle competenti Sedi penali e civili“.