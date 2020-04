Lazio, Lotito: “Perché gli atleti non possono allenarsi?”

La ripresa degli allenamenti in Serie A è stato un tema caldo nei giorni scorsi. Fino a fine marzo alcune società avevano espresso la volontà di allenarsi, come Lazio e Napoli, fermate più tardi dalla modifica del Dcpm. Le squadre infatti non potranno riunirsi per tutto il mese di aprile e questo ha provocato non pochi malumori tra alcuni presidenti, tra i quali anche Claudio Lotito.

INCREDULO – Intervistato da Lazio Style Radio il presidente biancoceleste si è detto perplesso riguardo alla questione allenamenti: “Un atleta ha una condizione fisica migliore rispetto agli altri, ha un controllo medico di 24 ore. Quindi non capisco perché non debba allenarsi. Non c’è un protocollo scientifico che dice il contrario. Io rispetto a pieno le regole dello Stato, ma non c’è nessun parere medico-scientifico che metta a repentaglio la salute dei giocatori durante la propria attività“.