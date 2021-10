Lazio, Lotito rivela: “Felipe Anderson mi aveva promesso il gol all’Inter”

Parla il patron della Lazio

PROMESSA - "Come era successo prima del derby, anche questo gol me lo aveva promesso", ha detto Lotito sulla rete del brasiliano. "Quando Tare me lo ha detto che poteva tornare non ci ho pensato un attimo". E continua: "Io non avrei nemmeno mai voluto cederlo. E pensare che per l'ex allenatore non poteva più giocare nella Lazio...". E ancora sul calciatore: "Aveva solo bisogno di ritrovare la fiducia in se stesso per esprimersi al massimo. E non avete ancora visto tutto. Perché, come dice il mister, nemmeno lui sa ancora tutte le potenzialità che ha dentro se stesso. Io gliel'ho sempre detto".