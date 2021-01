Lazio, Lotito stupisce tutti: paga due mensilità in anticipo ai calciatori

Mossa in controtendenza di Claudio Lotito, patron della Lazio. Come riporta l’Ansa, il numero uno del club biancoceleste ha pagato due mensilità in anticipo ai suoi calciatori. Mentre la Federcalcio autorizza di fatto la dilazione del pagamento degli stipendi dei giocatori, il patron del club della Capitale ha deciso di saldare i mesi di febbraio e marzo 2021 prime del tempo.

“Fatto per dare un segnale”, ha spiegato Lotito brevemente. La mossa anticrisi del massimo dirigente arriva in un momento particolarmente florido per le casse della Lazio visti anche i recenti positivi risultati ottenuti nelle varie competizioni europee e nazionali in Coppa Italia ma soprattutto in Champions League con il superamento del girone e l’approdo agli ottavi di finale.