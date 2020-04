Lazio, Luis Alberto: “La testa è sempre al campionato. Supercoppa? Avrei voluto giocare in casa della Juve…”

La sospensione del campionato di Serie A non avrà fatto piacere alla Lazio, che stava attraversando un ottimo momento di forma coltivando il sogno scudetto. In attesa di capire quando si potrà tornare in campo, il centrocampista biancoceleste Luis Alberto ha parlato a Lazio Style Radio.

ASTINENZA E CAMPIONATO – “Mi mancano troppo il campo e il pallone, la testa è rimasta al campionato. La nostra mentalità deve rimanere quella che abbiamo sempre avuto, dobbiamo continuare a lottare. La svolta? Dopo Lazio-Atalanta: in quella settimana abbiamo giocato e vinto contro Fiorentina, Torino e Milan. Da quel momento è cambiato tutto”.

SUPERCOPPA – “La vittoria della Supercoppa mi ha dato tantissime emozioni, ma non mi è piaciuto giocare in Arabia. Nel calcio devono esserci i tifosi, avrei preferito giocare in casa della Juventus… Quando si gioca in un Paese così lontano è tutto più strano, compresi i festeggiamenti nel post partita. Noi non possiamo farci niente, è una questione di soldi”.

