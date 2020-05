Lazio, Luis Alberto: “Non vogliamo essere responsabili di tagli o licenziamenti”

Ancora una volta, i presidenti della Serie A hanno ribadito la loro intenzione di voler ritornare in campo per terminare la stagione. Negli altri campionati europei, gli accordi per una ripartenza sembrano vicini, mentre in Italia non si hanno ancora date certe. Dal 18 maggio le squadre potranno tornare ad allenarsi, ma ancora non c’è una data sull’effettiva ripresa della Serie A e delle altre categorie.

LAZIO – I dirigenti della Lazio hanno ribadito più volte la loro volontà di portare a termine il campionato, sentimento condiviso anche da Luis Alberto, fantasista biancoceleste: “Stiamo iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel. Senza fretta, con grande cautela e anche con un po’ di paura, ma l’Italia sta lentamente tornando in attività e anche noi vogliamo farlo. Noi ci siamo! Vogliamo e dobbiamo tornare al lavoro. Non solo per noi calciatori ma perché ci sono molti addetti e lavoratori che dipendono dal calcio. Dipendenti con famiglie che ora sono senza stipendio e che devono tornare alla normalità. Non vogliamo essere responsabili di ulteriori tagli o licenziamenti“. Queste le parole di Luis Alberto riportate dall’Ansa.