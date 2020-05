Lazio, Luis Alberto vola basso: “Scudetto? Il nostro obiettivo è un posto in Champions…”

Una stagione stellare, quella vissuta fin qui dalla Lazio. I biancocelesti, nel caso in cui il campionato dovesse riprendere, sono pronti a giocarsi lo scudetto con la Juventus in un appassionante testa a testa. A placare l’euforia, nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Javier Bautista, è però intervenuto il centrocampista della formazione di Simone Inzaghi Luis Alberto.

SCUDETTO – “La Juventus l’abbiamo battuta sia in camponato che in Supercoppa. Abbiamo fatto 22 partite senza sconfitte, ottenendo 18 vittorie: i numeri parlano da soli. Scudetto? Noi non vogliamo parlarne: l’obiettivo primario è qualificarci per la Champions League, che ci è sfuggita già due volte. Soltanto dopo aver conquistato matematicamente un posto Champions penseremo al tricolore”.