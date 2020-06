Lazio, Lulic medita il ritiro al termine del campionato

Senad Lulic potrebbe pensare all’addio al mondo del pallone. L’esterno della Lazio, alle prese con qualche problema ad una caviglia, starebbe ipotizzando di ritarsi al termine della stagione. Come riportato dal Corriere di Roma, l’esterno bosniaco è ancora alle prese con qualche acciacco fisico e prima dell’emergenza coronavirus si era sottoposto ad un intervento che ha necessitato di una seconda operazione in Svizzera. Pochi giorni fa il ritorno nella capitale italiana per provare a recuperare per il finale del campionato.

Stando a quanto si apprende, però, Lulic starebbe prendendo in considerazione anche l’idea del ritiro. Non avendo date certe sul suo possibile ritorno in campo, l’ipotesi non è così improbabile. Il bosniaco, tra le altre cose, avrebbe già il patentinto Uefa B che potrebbe spingerlo ad una nuova avventura da allenatore. Le prossime settimane saranno decisive.