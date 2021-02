Lazio, Mauri: “Con il Bayern non è impossibile. Juventus ancora davanti all’Inter”

L’ex centrocampista e capitano della Lazio Stefano Mauri è intervenuto ai microfoni di Tmw per presentare la grande sfida tra i biancocelesti e il Bayern Monaco: “I biancocelesti dovranno fare la partita perfetta. Sarà una doppia sfida molto difficile ma la Lazio ce la può fare. Attacco? Credo che giocherà Correa. Caicedo è stato male e ha giocato anche poco, superato nelle gerarchie anche da Muriqi. Mi stupirei nel vederlo giocare dal primo minuto”. Poi Mauri passa ad analizzare il discorso scudetto: “L’Inter è migliorata in termini di rosa, ma vedo la Juventus ancora avanti. Adesso l’inesperienza di Pirlo e l’esperienza di Conte stanno facendo la differenza. Ma vediamo cosa accadrà alla fine, quando si farà il bilancio degli obiettivi. La Juve è ancora in Champions, l’Inter è fuori da tutto ma è in corsa per lo Scudetto”.

Lazio, Inzaghi: “Bayern Monaco quasi imbattibile, ma vogliamo restare aggrappati alla qualificazione”