Lazio-Milan diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca alle 20.45 il big match del lunedì per la 33^ giornata di Serie A

Redazione ITASportPress

Lazio-Milan si gioca oggi, lunedì 26 aprile 2021 alle ore 20.45 per il posticipo della 33^ giornata. Gara dal grande valore per le due squadre che vogliono ottenere punti preziosi per la corsa ai posti che valgono la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

Squadre praticamente già decise da parte di Simone Inzaghi, rientrate in panchina dopo aver superato il Covid, e per mister Stefano Pioli. Queste le possibili scelte della Lazio: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Queste, invece, quelle del Milan con il dubbio Theo Hernandez: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Lazio-Milan si disputerà, come detto, questa sera lunedì 26 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà l'88ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Il Monday Night Lazio-Milan sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Tifosi e appassionati potranno seguire il posticipo Lazio-Milan anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sul proprio personal computer o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nella prima ipotesi sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nella seconda bisognerà prima scaricare la app per sistemi Android e iOS.

Esiste poi anche un'altra soluzione per seguire la sfida di Serie A, ovvero NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente ai suoi clienti che hanno acquistato il pacchetto Sport di vedere anche le partite di Serie A.