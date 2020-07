Lazio-Milan diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Lazio-Milan si gioca oggi sabato 4 luglio 2020 alle 21.45. Il match di Serie A valido per la 30^ giornata di campionato. Biancocelesti a caccia della vetta della classifica, o almeno di mettere pressione alla Juventus. Ospiti alla ricerca di punti in zona Europa per puntare al quinto posto.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

Padroni di casa che dovranno rinunciare ai due centravanti di ruolo Caicedo e Immobile. Simone Inzaghi è intenzionato a schierare Correa come punta centrale anche se non esclude l’ipotesi di avanzare Milinkovic-Savic, più dotato dal punto di vista fisico. In porta Strakosha confermato. Davanti a lui Patric, Acerbi e Radu. In mezzo al campo Parolo, Cataldi e Milinkovic (se non verrà avanzato in attacco). Sulle fasce Lazzari e Jony. In avanti Luis Alberto a sostegno di Correa.

Ospiti che vogliono rifarsi dopo il pareggio in extremis contro la Spal. Pazza idea di Pioli pronto a schierare Zlatan Ibrahimovic dall’inizio. In porta Donnarumma, in difesa Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernadez. In mezzo Bennacers con Kessié. In tre dietro allo svedese: Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

L’attesa sfida Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi clienti anche tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone ma anche su pc e notebook. Inoltre per chi avesse una moderna smart tv compatibile potrà vedere live la gara. Si potrà seguire l’evento anche attraverso i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Per seguire in diretta tv e streaming la partita Lazio-Milan si potrà usufruire di Sky Q per gli utenti DAZN con un abbonamento Sky. Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, invece, Lazio-Milan sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare Dazn1.

