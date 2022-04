Lazio-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Lazio-Milan si giocherà questa sera, domenica 24 aprile alle 20:45 per la 34^ giornata di campionato. All'Olimpico di Roma, i biancocelesti ospitano il Diavolo per il match del turno di Serie A.

La gara tra biancoceleste e rossoneri verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da DAZN: l'app è disponibile o scaricabile sulle smart tv compatibili, o collegando il proprio apparecchio a Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa si può seguire la partita tramite l'app presente sulle console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o il TIMVISION Box.