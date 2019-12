Lazio, Milinkovic Savic: “Non fermiamoci qui. Sono maturato mentalmente”

La Lazio batte a sorpresa la Juventus. Uno dei gol porta la firma di Sergej Milinkovic Savic. Queste le parole del centrocampista biancoceleste ai microfoni di DAZN: “Se noi facciamo il nostro lavoro possiamo fare grandi partite. E’ arrivata la Juve in un momento difficile e abbiamo portato a casa i tre punti. Scudetto? Noi restiamo ancora calmi. Guardiamo avanti per vincere ogni partita. Poi vedremo. Il gol è un’emozione grande anche perché ha permesso di vincere contro una squadra forte come la Juventus. Luis Alberto? Cerco sempre di smarcarmi. Sono maturato di testa, devo correre di più anche se non mi piace. Ma so che è utile per la squadra”.