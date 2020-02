Lazio, Milinkovic-Savic: “Scudetto? Non è un obbligo, ma ci proveremo. E ho già in mente un tatuaggio…”

Cresce l’attesa per il big match tra Lazio e Inter, in programma domenica sera allo stadio Olimpico. In vista della sfida, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic.

INTER – “Loro sono una squadra forte, hanno vinto il derby e questo gli darà una carica in più. Noi però giocheremo in casa ed entreremo in campo cattivi. Lo scudetto? E’ una parola che sentiamo, ma non ci pensiamo troppo. Per noi non è un obbligo vincerlo, però ci siamo e ci proveremo. Se finirà come come voglio, mi farò un tatuaggio…”.