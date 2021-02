Lazio, Milinkovic-Savic: “Vittoria importante ma abbiamo sofferto troppo. Non vediamo l’ora di sfidare il Bayern”

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Non abbiamo pensato al Bayern Monaco – rivela il calciatore serbo – , arriviamo alla sfida con i bavaresi molto motivati. Non vediamo l’ora di arrivare a martedì per giocare questa sfida. Oggia abbiamo sofferto troppo e non deve capitare, ma alla fine è arrivata la vittoria è quello è l’importante. Ora siamo determinati per una gara molto importante”.