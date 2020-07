Lazio o Inter nel futuro di Kumbulla: le parole del presidente Setti

Marash Kumbulla è uno dei protagonisti di questo mercato estivo. Il difensore albanese classe 2000 ha vissuto con l’Hellas Verona una stagione strabiliante mettendo in mostra tutta la qualità e tecnica alla sua prima stagione in Serie A. In totale finora ha messo insieme 25 presenze e 1 gol segnato nella gara contro la Sampdoria. Abbastanza per metterlo nel mirino di due big di Serie A.

SETTI: “DECIDIAMO ENTRO 15 GIORNI”

Inter e Lazio infatti sono le pretendenti che vogliono strappare il gioiello al Verona. A confermare l’interesse è stato proprio il presidente gialloblù Maurizio Setti: “Abbiamo certe richieste, per noi l’importante è che siano contenti il giocatore e la società è una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni“. Queste le sue parole a Radio Deejay.