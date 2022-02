Lazio occasione persa per la Champions: a Udine è 1-1

Botta e risposta fra friulani e capitolini nel posticipo della 26a giornata di Serie A

Pareggia la Lazio sul terreno dell'Udinese col punteggio di 1-1. Un risultato che frena le ambizioni dei capitolini per il quarto posto. In avvio a segno Deulofeu su sponda di Perez, male Makengo che spreca il raddoppio da pochi passi. Infortunio per Pedro sostituito da Cabral. Prima dell'intervallo rimedia di testa Felipe Anderson. Nella ripresa imprecisi Cabral e Zaccagni, traversa di Cabral al 92'.