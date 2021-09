Lazio pareggia contro il Cagliari 2-2, la Roma soccombe a Verona per 3-2

Gol ed emozioni nelle partite di Serie A delle ore 18

Grande sofferenza per le squadre della capitale che hanno risentito delle gare in coppa. La Lazio pareggia la Roma perde. I laziali dopo le sconfitte contro Milan e Galatasaray, oggi senza Sarri squalificato - non hanno vinto contro i rossoblù di Mazzarri che ha preso il posto di Semplici in panchina. A sbloccare il risultato al termine dei primi 45' è il solito Immobile con un gran colpo di testa su assist di Milinkovic. Dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa pareggio immediato di Joao Pedro, poi Keita firma il gol dell'ex. Cataldi salva la Lazio nel finale per il 2-2 conclusivo.