Lazio, Parolo all’attacco: “Il nuovo decreto ci penalizza, qualcuno non vuol far ripartire il campionato…”

Marco Parolo va all’attacco. Il centrocampista della Lazio non ha accettato di buon grado il nuovo decreto emanato dal governo, che impedisce ai giocatori di allenarsi nei centri sportivi. Queste le parole del biancoceleste a Lazio Style Radio.

ATTACCO – “Noi della Lazio abbiamo cinque/sei campi e possiamo dislocarci senza stare vicini. I protocolli che sono attualmente al vaglio riguardano il gruppo squadra, ma almeno l’allenamento individuale nelle proprie strutture deve essere permesso. Il nuovo decreto ci penalizza, forse qualcuno non vuole provare a ricominciare il campionato. La gente può andare al parco mentre io non posso andare a correre a Formello? Tutti gli sportivi professionisti devono essere trattati nella stessa maniera. Sono il primo a tifare per gli atleti italiani nelle competizioni mondiali e sono d’accordo che debbano riprendere gli allenamenti, ma penso che dobbiamo farlo anche noi del calcio. Almeno per quanto riguarda le sedute, poi sul campionato non siamo noi a decidere”.

