Lazio, Parolo: “La squadra sta crescendo, abbiamo la giusta mentalità”

La Lazio conquista tre punti preziosi sul campo bagnato di Crotone. Decidono le reti di Ciro Immobile e Correa, ma spicca anche l’ottima prestazione di Marco Parolo, uomo decisivo in mezzo al campo. Proprio il centrocampista biancoceleste ha commentato la gara della sua squadra ai microfoni di Sky: “C’erano condizioni atmosferiche incerte. Siamo venuti qui per fare la partita e vincere. La squadra sta crescendo, stiamo ritrovando la giusta mentalità. Siamo stati bravi ad adattarci al campo. A Formello ci isoliamo da tutto. Pensiamo solo ad avere più giocatori possibili in squadra. Quello che si dice fuori non ci interessa”.