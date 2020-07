Lazio, passo indietro Lulic: “Scudetto mai stato nostro obiettivo…”

La Lazio potrebbe aver detto addio al sogno scudetto. La sconfitta contro il Milan ha portato i biancocelesti a sette punti di stanza dalla Juventus. Forse troppi per continuare a sperare. Il capitano della squadra di Inzaghi Senad Lulic lavora per tornare nel finale di stagione e dare una mano nelle rotazioni anche se sugli obiettivi stagionali fa una sorta di passo indietro molto evidente.

Lulic: “Scudetto mai stato nostro obiettivo”

“Potrei anche rientrare”, ha esordito Lulic parlando al portale svizzero Watson. Anche se poi sulla stagione: “Siamo dispiaciuti per la sconfitta contro il Milan. Ci è mancato tanto Immobile e i suoi gol. Il nostro obiettivo non è mai stato lo scudetto, ma solo la qualificazione in Champions League. Manca da tempo e siamo riusciti a conquistarla. Il nostro progetto a lungo termine sta dando i suoi frutti. Per quattro anni abbiamo lavorato tanto e bene sotto la guida di Inzaghi. Ha creato un ottimo spirito di squadra. Petkovic? Per me è stato un allenatore fondamentale, sono un professionista grazie a lui. Un giorno mi disse: “Tu diventerai qualcuno’”. E sul proprio futuro, anche riguardo ad un possibile ritiro: “In questi anni c’è stata sempre qualche possibilità di andare via e giocare altrove. Ma non ho mai avuto un motivo valido per farlo. Un ritorno nel campionato svizzero? Solo se sarò sicuro di poter tenere ancora il passo”.

