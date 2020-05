Lazio, paura per Diaconale: ricoverato in ospedale

Paura in casa Lazio. Il portavoce del club biancoceleste Arturo Diaconale, come riporta lalaziosiamonoi.it, sarebbe stato ricoverato in ospedale in queste ore. Le sue condizioni di salute, al momento, non sono ancora note e si attendono comunicazioni da parte del personale sanitario. Sembra in ogni caso escluso che possa trattarsi di un contagio da Covid-19, con Diaconale che sarebbe dovuto ricorrere alle cure ospedaliere per problematiche di altro tipo. Secondo quanto raccolto da cittaceleste.it, il 74enne sarebbe stato infatti sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza.