Lazio, piove sul bagnato: indagine su Inzaghi per espressione blasfema

Non solo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. Per la Lazio potrebbe arrivare un’altra cattiva notizia. Infatti, come riporta Goal che cita La Gazzetta dello Sport, su mister Simone Inzaghi è stato aperto un nuovo fascicolo di inchiesta per una presunta espressione blasfema.

Da quanto si apprende, sabato scorso, infatti, l’allenatore biancoceleste al 23’ della ripresa della gara contro la Sampdoria, in base a quanto riportato dai due ispettori federali sul terreno dell’Olimpico, avrebbe pronunciato una espressione blasfema dopo un intervento arbitrale che ha fermato un’azione d’attacco della Lazio. Al tecnico è stata già notificata la comunicazione della chiusura dell’indagine.