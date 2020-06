Lazio, Pulcini: “Milinkovic-Savic ci sarà. Protocollo? Un trappolone”

Manca poco alla ripresa del campionato e in casa Lazio la preoccupazione era alle stelle per le condizioni di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo aveva accusato dei piccoli problemi fisici e la società temeva per la sua assenza nel match della ripresa. A fugare ogni dubbio sulle sue condizioni è il direttore sanitario del club biancoceleste Ivo Pulcini.

Milinkovic-Savic e il protocollo

Durante un’intervista a Radio Punto Nuovo, Pulcini ha parlato delle condizioni del centrocampista: “Sta alla grande, l’ho visto stamattina. Voi giornalisti meritate degli applausi, ma qualcuno a volte scrive qualcosa di troppo. L’umore dei giocatori è talmente alto che si nascondono anche problemi di piccoli traumi di sovraccarico che possono esserci in questo periodo. Con uno staff medico come il nostro, Milinkovic ce la farà per l’inizio del campionato”. Riguardo al protocollo, Pulcini è stato abbastanza critico: Non scommetto mai, perché perdo sempre, ma questo trappolone andrà tolto. Mi fido del buon senso del CTS, è vero che è tutto in funzione di chi governa, ma sarà una scelta obbligata e naturale. Come dal 3 è stata tolta la quarantena da chi viene, ad esempio, dall’Inghilterra, non possono aspettare 15 giorni per riprendere. Ad inizio campionato, sarà annullato, altrimenti sarà ridicolo. Sono convinto che non perderò questa scommessa. Algoritmo? Spero giudichi il campo, che vinca il migliore ed io so chi è. Nello sport devono prevalere l’etica sportiva, il bel gioco. Pensare ad altre soluzioni, playoff, playout, algoritmi, non fanno parte della mia mentalità sportiva. Vittorie a tavolino non danno gioie a nessuno, sono tutti entusiasti adesso, fossi in Inzaghi non saprei chi scegliere da mettere in campo”.