Lazio, Radu avverte la Juventus: “Più forti anche delle assenze”

La Lazio non molla e continua a sognare lo scudetto. I biancocelesti rimontano e battono il Torino. Il difensore Stefan Radu commenta questo importante successo a Sky Sport: “La squadra ha dimostrato dall’inizio del campionato di aver carattere. Abbiamo ribaltato o recuperato diverse partite. Evidentemente la storia continua: per 90 minuti si lotta per ottenere la vittoria. E’ molto difficile andare sotto all’inizio. Il Torino si è chiuso molto bene. E’ difficile recuperare. Ho raggiunto il gruppo più tardi, ma mi sono sentito pronto. Ho promesso di dare tutto per questa squadra. Anche con tante assenze sappiamo vincere”.