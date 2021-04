Lazio, Radu da record: è il più presente nella storia del club

Era il gennaio del 2008 quando Stefan Radu varcò per la prima volta la soglia di Formello per iniziare la sua carriera alla Lazio. Ora, nell’aprile 2022, si scrive un’altra tappa della sua vita biancoceleste. Con la presenza contro lo Spezia, il difensore è diventato il giocatore con più partite giocate nella storia del club.

A 34 anni, il romeno arriva a quota 402 apparizioni con la Lazio e supera Favalli, fermo a 401. Un record davvero incredibile che lo stesso giocatore ha commentato così ai microfoni di Lazio Style Channel prima di giocare la gara contro i liguri: “Giornata e gara emozionanti e storici, sono 402 partite e sarà il sorpasso su Beppe Favalli”.

Sorpasso avvenuto, tre punti conquistati. Una giornata che non poteva andare meglio per la sua Lazio che adesso raggiunge quota 52 punti con una sfida da recuperare e spera di poter riagganciare il treno delle prime per giocarsi la corsa ai posti che valgono la Champions League.