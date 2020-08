Lazio, Reina è ufficiale. Strakosha lo accoglie: “Cercherò di imparare i suoi segreti”

Pepe Reina è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. L’estremo difensore spagnolo approda nella capitale, sponda biancoceleste, dove sarà il vice di Thomas Strakosha. Ed è proprio il numero uno della squadra di Simone Inzaghi a parlare del nuovo compagno di squadra ai microfoni di Lazio Style Channel.

Strakosha: “Debuttare in Champions sarà sogno realizzato. Su Reina…”

“Siamo felici di essere qui ad Auronzo in ritiro, stiamo lavorando bene anche se purtroppo è un ritiro anomalo causa Covid”, ha esordito Strakosha che si porta avanti e pensa anche alla prossima stagione che vedrà la Lazio impegnata in Champions League: “Prima del lockdown avevamo incassato meno reti di tutti, dobbiamo ripartire da lì perché possiamo ancora migliorare. Questa stagione debutterò anche in Champions League, realizzando il sogno che avevo da bambino. Se si lavora, si può fare tutto”.

E sull’arrivo di Reina: “Sono felice del suo arrivo, ha un’esperienza incredibile ed è una persona positiva. Cercherò di rubargli qualche segreto in allenamento, è uno dei portieri più forti della storia, mi aiuterà a migliorare. Anche Peruzzi mi aiuta spesso, dandomi consigli e serenità”.

