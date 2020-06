Lazio, rimonta alla Fiorentina e record di… rigori a favore

La Lazio torna a volare in campionato. Il 2-1 rifilato alla Fiorentina in rimonta porta tre punti a Immobile e compagni e fanno sperare ancora per lo scudetto.

Dopo una gara combattuta in cui la Viola ha fatto, forse, meglio dei biancocelesti, lo spirito Lazio è riuscito ad avere la meglio, merito anche di un rigore, il 15° stagionale a favore, che ha portato la gara sul pari e ha poi permesso il successo.

Lazio: 15 rigori a favore. Da record

Ciro Immobile non ha sbagliato e ha realizzato la rete dell’1-1 su calcio di rigore. Come ricorda Opta, si è trattato del 15^ rigore in favore dei biancocelesti in campionato. L’atterramento di Caicedo da parte del portiere della Fiorentina, è stato molto discusso, ma alla fine il penalty è stato assegnato. Si tratta di una statistica da sottolineare in quanto da quanto Opta analizza e raccoglie i dati, dal 2004/05, nessun’altra squadra aveva ottenuto così tanti rigori a favore.

LE NEWS DI GOSSIP QUI