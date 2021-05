Lazio, rinnova fino al 2024 Simone Inzaghi

L'allenatore ha avuto anche un aumento di ingaggio

Resta a Roma, sponda biancoceleste, il tecnico Simone Inzaghi che attendeva da tempo la proposta dal presidente della Lazio Claudio Lotito per il rinnovo del contratto. La cena della verità, per continuare insieme si è consumata stasera e alla fine la fumata bianca: accordo con il club biancoceleste fino al 2024 e Inzaghi avrà un adeguamento del contratto a 2.2 milione di euro a stagione, più premi. Lotito forse temendo l'offensiva dell'Inter su Inzaghi ha dato una accelerata alla trattativa. Ma è prevalsa anche la voglia di proseguire il progetto in biancoceleste, di Inzaghi.