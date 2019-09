Lazio-Roma, cinque pali colpiti in 26 minuti: come in Inter-Atalanta del 2014

Uno dei derby capitolini più belli degli ultimi anni. Il primo tempo di Lazio-Roma, terminato con i giallorossi in vantaggio per 1-0 grazie al rigore siglato dall’ex Kolarov, ha regalato moltissime emozioni e un numero impressionante di… legni colpiti, ben 5. Pensate che, nei primi 26 minuti di partita, i pali sono stati i protagonisti della stracittadina: i biancocelesti hanno colpito i montanti con Lucas Leiva, Immobile e Correa, mentre la squadra di Fonseca due volte con Zaniolo. Eguagliato il record di Inter-Atalanta del 2014, quando a colpire i legni nell’occasione furono Palacio, Icardi, Guarin e Jonathan per i padroni di casa, Denis per la formazione ospite. Capita raramente di vedere partite così entusiasmanti nel nostro campionato di Serie A.