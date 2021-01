Lazio-Roma diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Lazio-Roma si giocherà oggi venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 20.45 per la 18^ giornata di Serie A. Il Derby della Capitale è pronto a dare inizio al turno del campionato italiano. Nel palcoscenico dello Stadio Olimpico, biancocelesti e giallorossi vanno a caccia di un successo che vale ben più dei semplici tre punti.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

Nonostante qualche dubbio di formazione, le squadre proveranno a dare il 100% per portare a casa il successo. La Lazio di Simone Inzaghi si affiderà a Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. La Roma di Fonseca, invece, andrà in campo con Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

​ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Dove vedere il matcb in diretta e streaming

Lazio-Roma si disputerà come detto questa sera, venerdì 15 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle ore 20.45. Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva l’anticipo della 18ª giornata di Serie A, Lazio-Roma, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il derby Lazio-Roma potrà essere visto dagli utenti Sky anche in diretta streaming mediante Sky Go, che consentirà la visione anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia su pc e notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

L’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti offerti.