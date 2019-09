Lazio-Roma, le formazioni ufficiali

Sarà un infuocato derby, quello che alle 18 vedrà impegnate Lazio e Roma all’Olimpico. I biancocelesti vogliono dare continuità dopo il bel 3-0 esterno sul campo della Sampdoria, mentre i giallorossi cercano i primi tre punti della stagione dopo il pareggio con il Genoa.

LE SCELTE DI INZAGHI – Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi si affida al 3-5-2 con Strakosha tra i pali, Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa, Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Albero e Lazzari a centrocampo, Immobile e Correa in attacco.

LE SCELTE DI FONSECA – Paulo Fonseca replica con un 4-2-3-1 nel quale Under, Zaniolo e Florenzi appoggeranno l’unica punta Dzeko. In mezzo al campo spazio per Cristante e Pellegrini, mentre in difesa, a protezione di Paul Lopez, ci saranno Zappacosta, Mancini, Fazio e Kolarov.

Queste le formazioni ufficiali del match:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. Allenatore: Fonseca.