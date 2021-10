Lazio, saluto romano da parte del falconiere: ora la sospensione

Il gesto di Juan Bernabè, addestratore spagnolo dell’aquila Olimpia della Lazio.

Intanto la presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, ha chiesto seri provvedimenti: "Davanti all'ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell'addestratore dell'aquila Olimpia emblema della Lazio, immortalato in un video diventato virale, non lascia spazio a dubbi. Si intervenga, da parte della società e dalla Federazione, con la massima urgenza ed efficacia. Via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio. Un odio che dal campo si propaga in ogni piazza".