Lazio-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Redazione ITASportPress

Lazio-Sampdoria si gioca questa sera, sabato 7 maggio 2022 alle ore 20:45 per la 36esima giornata di Serie A. Biancocelesti a caccia di un posto in Europa, blucerchiati che, dopo aver vinto il derby col Genoa, cercano punti per mettersi ulterormente a riparo dalla lotta salvezza.

Lazio-Sampdoria, probabili formazioni

Queste le possibili scelte di Sarri e Giampaolo per la gara odierna:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Vieira, Rincon, Thorsby, Sabiri; Caputo.

Dove vederla

Lazio-Sampdoria della 36esima giornata di campionato si giochera questa sera sabato 7 maggio 2022, alle ore 20.45. Il match sarà disputato allo stadio ‘Olimpico’ di Roma, casa dei biancocelesti. Per vedere la partita in tv ci saranno diverse modalità.

Gli appassionati tifosi delle due squadre potranno vedere il match su DAZN. Tale piattaforma è visibile in tv, sia sui dispositivi smart accedendo all’app che sui televisori non di ultima generazione. In quest’ultimo caso, basterà collegare alla televisione un TMIVISION BOX, un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast oppure una console come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La gara di campionato sarà trasmessa anche su Sky, sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Per chi preferisse la visione in streaming di Lazio-Sampdoria potrà farlo ovviamente con DAZN scaricando l’app per smartphone e tablet oppure andando sul sito ufficiale tramite pc e notebook. Stesse modalità anche con Sky e nello specifico con Sky Go, disponibile per i medesimi dispositivi.

Esiste poi anche NOW, servizio streaming e on demand che propone il meglio dell’emittente satellitare tramite specifici pacchetti.