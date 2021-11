Lazio, Sarri: “Commessi i soliti errori. Napoli superiore alle altre big”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri analizza la disfatta della sua squadra sul campo del Napoli.

La Lazio esce travolta dal big match contro il Napoli. I biancocelesti incassano un sonoro 4-0. Tocca a Maurizio Sarri, ex di turno, analizzare la sconfitta ai microfoni di Dazn: "La squadra aveva fatto dei passi in avanti ma ogni quattro-cinque partite viene fuori una gara così, il Napoli è la squadra più forte e l'impressione che mi hanno fatto dal campo è superiore alle altre. Siamo andati in difficoltà perenne, non è stato un approccio giusto però non possiamo recriminare nulla. Non era un discorso di comunicazione ma di tempi, di pressione da squadra. Vedo una squadra che fa fatica a stare su livello di applicazioni forti, giocando ogni tre giorni non aiuta ma non è ammissibile passare da dieci ad uno. Non si può lasciare un centrocampista libero, arrivavamo sempre in ritardo netto. Non c'è da essere pessimisti e nemmeno ottimisti, c'è da capire da dove nascono questi alti e bassi. Non è semplice, io stasera mi aspettavo di tutto tranne che una partita di questo tipo. Ho visto una disattivazione".