Lazio, Sarri: “Contro Empoli con Felipe Anderson. Pedro può giocare…”

Le parole del tecnico in vista della prima uscita in campionato

Redazione ITASportPress

Prima di campionato per la Lazio di Maurizio Sarri che è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Empoli in programma domani alle 20.45. Il tecnico ha fatto soprattutto il punto sulla condizione fisica dei suoi soffermandosi su alcuni calciatori come il nuovo arrivato Felipe Anderson.

Le parole di Sarri

Sui calciatori a disposizione: "Felipe Anderson? "Dovrebbe essere disponibile, doveva sistemare faccende burocratiche e per un giorno e mezzo è stato impegnato in quelle. L'ho visto giocare sia a destra che a sinistra, vedremo poi come utilizzarlo. Penso di alternarlo", ha detto Sarri. "Su Pedro dico che è difficile dire se giocherà ma penso che possa fare magari uno spezzone. Era tra i vari nomi che stavamo seguendo e abbiamo colto l'occasione. In ogni caso di mercato non parlo".

Sugli altri: "Luis Alberto ha avuto difficoltà per acciacchi fisici ma questa settimana si è allenato regolarmente. Akpa Akpro ci garantisce dinamismo e qualità. Questa stagione ha davvero tante partite e ci tornerà utile". Su Correa: "Non parlo di mercato ma lo vedo come esterno a sinistra o punta centrale".

Sull'Empoli: "Ad Empoli mi aspetto una gara difficile, soprattutto se gli azzurri disputeranno la prima mezz'ora offerta con il Vicenza. Sono una squadra tecnica e giovane".

Sulla stagione: "Il nostro ruolo? Ripartiamo dal sesto posto dello scorso anno, vedremo se miglioreremo o peggioreremo questo piazzamento".