Lazio, Sarri è arrabbiato e il rinnovo rischia di saltare

Malcontento in casa biancoceleste

Niente da fare per il mister che dovrà accontentarsi del capoverdiano classe 1998 Jovane Cabral arrivato in extremis dallo Sporting Lisbona. I tanti nomi che si erano fatti non sono poi andati in porto e questo ha generato una certa rabbia nell'ex Juventus, Chelsea e Napoli.

Addirittura, spiega Sportmediaset citando Il Messaggero, Sarri sarebbe infuriato con la società non solo per l'assenza di operazioni in entrata ma anche per una mancanza di programmazione futura, vera richiesta da sempre fatta alla dirigenza. In tal senso, sarebbe a rischio quel rinnovo di contratto di cui si parla da tempo e che, invece, adesso sembra poter restare solo un'ipotesi piuttosto lontana...