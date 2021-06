Lazio, Sarri è il nuovo tecnico. Nello staff c’è un ex Juventus

Il tecnico è pronto a iniziare la sua avventura con i biancocelesti

La Lazio volta pagina. Dopo l'esperienza con Simone Inzaghi, durata dal 2016 al 2021, i biancocelesti hanno salutato il tecnico passato all'Inter e hanno puntato tutto su Maurizio Sarri. L'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus è pronto a intraprendere una nuova avventura professionale dopo un anno di stop, in seguito all'esperienza proprio con i bianconeri. La speranza dei tifosi capitolini è quella di poter puntare in alto sia in Italia che in Europa, dove il tecnico ha vinto nelle ultime due stagioni.