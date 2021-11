Lazio, Sarri in ansia: Immobile a rischio Juve

L'attaccante farà nuovi controlli mercoledì

C'è ansia alla Lazio per le condizioni dell'attaccante Ciro Immobile. Il calciatore biancoceleste costretto a saltare le sfide della Nazionale contro Svizzera e Irlanda del Nord, si è sottoposto agli esami medici per verificare le condizioni del polpaccio sinistro. E' stata riscontrata una lesione di basso grado: è fortemente in dubbio per il match di sabato contro la Juve. Mercoledì nuovi accertamenti chiariranno il malanno e solo dopo Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, capirà se avrà a disposizione Immobile.