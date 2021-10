Lazio, Sarri: “Scarichi di energie. Effetto derby? Da oggi anni va così…”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri analizza la prestazione della sua squadra, uscita sconfitta contro il Bologna

La Lazio non riesce a dare continuità al derby vinto e crolla contro il Bologna. Pesante il 3-0 rifilato dai rossoblu agli uomini di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste analizza cosa non ha funzionato ai microfoni di Dazn: "Siamo arrivati completamente scarichi da tutte le energie. In campo ho visto una squadra che lottava, che aggrediva, contro un’altra troppo passiva. E’ una squadra che deve fare un esame di coscienza, ma la partita di oggi non è giudicabile. Poco riposo? Può influire. Noi possiamo fare una battaglia perché non si ripeta più questa situazione. Siamo stati gli unici in Europa, e può avere influito. Il calendario prevedeva questo, ma non può diventare un alibi".