Lazio, Sarri verso il rinnovo: la conferma di Lotito

Fiducia nel tecnico e rinnovo ad un passo

Redazione ITASportPress

Sembrano trovare conferma le indiscrezioni delle scorse relativamente al possibile rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio. Il presidente Lotito ha voluto dare un bel segnale a tutto l'ambiente per far vedere quanta fiducia abbia nel progetto col mister toscano. In tal senso, le dichiarazioni del patron biancoceleste rilasciate a Il Messaggero lasciano pochi dubbi.

RINNOVOCONCALMA - "Guai a creare allarmi o ansia", le parole di Lotito sul rinnovo di Sarri. "Non c'è nessuna fretta, ci vedremo in settimana quando ci sarà tempo, con calma. Ma siamo in piena sintonia". I biancocelesti starebbero dunque lavorando per prolungare il contratto del tecnico fino al 2025. Attualmente il legame tra le parti è fino al 2023.

La Lazio, dopo alcuni momenti non positivi in stagione, pare essersi ripresa e ha ottenuto risultati interessanti in Coppa ma soprattutto si è riportata a ridosso delle zone europee in campionato. Sarri pare godere di tutta la fiducia necessaria per portare avanti il suo lavoro nella capitale.