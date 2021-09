Lazio, Sarri: “Vincere derby dà una soddisfazione incredibile”

Il commento a fine gara del tecnico biancoceleste

Al termine del derby vinto 3-2, mister della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa: "Prendiamoci la soddisfazione di aver vinto il derby. È una venuta fuori una gara bella, spettacolare. Speriamo di aver preso la strada giusta. Vediamo se superiamo questa prova di maturità. Siamo passati dal 68 all'88% di passaggi riusciti. La manovra si viene a sviluppare sembra di qualità nettamente diversa. Già da qualche partita, dal punto di vista tattico, era già in crescita. Facevamo delle prestazioni non belle perché abbiamo sbagliato in qualità tecnica nelle ultime partite. Le nostre qualità tecniche dovrebbero essere quelle di oggi. Il derby è faticoso, è una partita che ti prosciuga perché c'è grande tensione prima, adrenalina durante. Arrivi alla fine stanco, per fortuna abbiamo vinto. Sono gare che danno una soddisfazione incredibile".