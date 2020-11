Lazio scatenata: Immobile e Correa stendono il Crotone 2-0

La Lazio risponde presente. I biancocelesti sembrano aver ritrovato lo smalto della prima parte della scorsa stagione, quando rimontarono fino a giocarsi la leadership con Juventus e Inter. La sensazione forte di una protagonista ritrovata arriva dal campo pesantemente bagnato di Crotone. Nell’anticipo dell’ottavo turno di Serie A decidono Immobile e Correa, autori dei due gol che stendono i rossoblu. Continua invece il momento difficile dei calabresi, ancora senza vittorie in stagione e con soli due punti in classifica.

IL MATCH

Il terreno viscido complica tremendamente i piani di entrambe le formazioni e rischia di giocare brutti scherzi. Ne sa qualcosa Cordaz che non controlla bene il pallone e lo regala a Immobile. L’attaccante biancoceleste non trova però la porta, ma avrà modo di rifarsi al 22′ con un perfetto colpo di testa con cui brucia Marrone e Magallan. Il Crotone prova a scuotersi, ma rimedia solo due cartellini gialli. In compenso serve un grande Cordaz per deviare le conclusioni di Parolo e Fares. Nella ripresa al 58′ Correa sigla il raddoppio con un tiro preciso e imparabile. Il Crotone alza bandiera bianca, non riuscendo a rendersi pericoloso dalle parti di Reina. Immobile e Caicedo, invece, sfiorano il tris in due occasioni. Non cambia il 2-0 a favore della Lazio.