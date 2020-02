Lazio scatenata: manita alla Spal. Frenata Atalanta, pari Milan

La Lazio fa sul serio. I biancocelesti rispondono da grande squadra al successo della Juventus. Demolita in un tempo la Spal malcapitata con un rotondo 5-1. Gli uomini di Inzaghi si portano a meno 5 dalla Vecchia Signora, ma con una gara in meno. L’Atalanta aggancia la Roma in zona Champions, frenata dal Genoa tra le mura di casa. Il Milan non riesce a battere in casa l’Hellas Verona e si ferma la striscia di cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia.

LAZIO-SPAL – Basta un tempo alla Lazio per prendersi i tre punti. Immobile sblocca la gara dopo 3′ sugli sviluppi del calcio d’angolo. Al 16′ raddoppia Caicedo con un tap-in dopo il palo. I due attaccante biancocelesti dilagano di fronte a una Spal completamente inerme: Immobile batte Berisha con un pallonetto, mentre Caicedo trova una conclusione da antologia. Nella ripresa Adekanye firma il quinto gol. Missiroli segna il gol della bandiera per la Spal. Finisce 5-1 per gli uomini di Inzaghi.

ATALANTA-GENOA – L’Atalanta sogna il sorpasso in zona Champions e Toloi fa sorridere gli spettatori di casa con l’inserimento dell’1-0. Il Genoa non ci sta e pareggia al 19′ con un calcio di rigore di Criscito. Al 33′ Sanabria porta sorprendentemente in vantaggio il Grifone. Passano due minuti e Ilicic trova il guizzo giusto per il pareggio. Nella ripresa cresce l’Atalanta, ma non arriva il gol. Viene espulso nel finale Behrami. Perin si esalta nei minuti di recupero e salva il Genoa.

MILAN-VERONA – A sorpresa è l’Hellas a sbloccare la partita. Faraoni brucia Theo Hernandez e fa 1-0 dopo 13 minuti. Il Milan rischia grosso con Lazovic e Verre che sfiorano il raddoppio. Calhanoglu al 29′ trova la rete su punizione, complice anche una deviazione su barriera. Nella ripresa, espulso Amrabat per il Verona. Esordisce in Serie A Daniele Maldini.