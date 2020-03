Lazio, senti Zarate: “Ho sbagliato ad andarmene, ero un idolo…”

I tifosi della Lazio si ricorderanno sicuramente di Mauro Zarate. L’argentino classe 1987 ha giocato ben 127 partite con la maglia biancoceleste mettendo a segno 34 gol e 27 assist. A Roma Zarate era idolatrato e spesso riusciva a risolvere le partite da solo. Alla fine del mercato estivo del 2011 però, si trasferì in prestito all’Inter e la stagione non andò per il meglio. Con i nerazzurri mise a segno solamente 3 gol in 31 partite. Quando tornò alla Lazio, l’amore dei tifosi si era affievolito.

RIMPIANTO – E’ questo il più grande dispiacere di Mauro Zarate. Lo stesso argentino ha raccontato la vicenda ai microfoni di TycSports: “L’errore più grande è stato andare via da Roma come idolo. Dopo quello sbaglio, in Inghilterra sono tornato a giocare su buoni livelli. Ma ho deciso di lasciare perché non mi piaceva la posizione in cui mi facevano giocare in campo. La gente mi amava moltissimo”.

Tornato in Italia dopo l’esperienza in Inghilterra, Zarate si trasferì alla Fiorentina, ma anche in quella circostanza le cose non andarono per il meglio: “Mi sono guadagnato un posto da titolare e giocato su buoni livelli. Poco dopo mia moglie Naty si è ammalata e Paulo Sousa non mi ha compreso. Mi sono bloccato senza riuscire a far fronte alla situazione. Sapevo che il tecnico sarebbe andato via da lì a 3 mesi, ma non ho resistito. Ho mollato anche se non volevo“.

