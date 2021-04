Lazio, Simone Inzaghi è positivo al Covid 19

Oggi si è parlato molto di Simone Inzaghi. Sembrava essere arrivata alla fine la telenovela che riguarda il tecnico e il suo rinnovo di contratto, con un incontro a Formello si sarebbe concluso con una fumata bianca. In serata, invece, è arrivata una notizia di tutt’altro tenore: Inzaghi, così come tutta la sua famiglia, è risultato positivo al Covid 19. Prima di tutti è arrivata la nota della Lazio: “La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati”.

A confermare che la persona positiva è Inzaghi è stata la moglie con un post su Instagram: “Ciao a tutti…ci tenevamo a ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al Coronavirus. Stiamo bene e in isolamento come da protocollo. Un abbraccio“.