Lazio, sondaggi per un giocatore in uscita dal Manchester United

Stando alle parole di Simone Inzaghi, la società biancoceleste ha promesso all’allenatore gli acquisti giusti per cercare di replicare quanto di buono fatto la stagione scorsa. Con l’impegno della Champions sarà fondamentale avere una rosa lunga che permetta all’allenatore di avere rotazioni giuste in Europa e in Italia.

LAZIO SU ROJO

Ecco quindi che il profilo adatto potrebbe arrivare dall’Inghilterra e più precisamente da Manchester. Si tratta infatti di Rojo, difensore argentino arrivato ormai ai titoli di coda con i Red Devils. Il classe ’90 sarebbe disponibile nello sposare il progetto Lazio e il suo agente ha confermato la voglia del giocatore di cambiare aria.