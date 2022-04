Lazio, spogliatoio in frantumi dopo il gol di Tonali e la risata di Acerbi

Gli errori gravi dei due biancocelesti hanno spaccato lo spogliatoio

La sconfitta di ieri sera contro il Milan arrivata nel finale con il gol-beffa di Tonali ha mandato in frantumi pure l’atmosfera dello spogliatoio. Nelle immagini tv si vede Marusic che si è fatto soffiare la palla da Rebic, poi insultare Acerbi quasi per scaricare le responsabilità al compagno. In effetti è un errore di entrambi anche perchè il difensore della nazionale rinvia malissimo, di testa, la palla, nonostante non sia pressato. Alla fine Marusic e Acerbi si confrontano duramente, col primo che dice chiaramente al centrale che è stata colpa sua. Ma non è tutto. Perché un’immagine televisiva immortala Acerbi che fa un ghigno subito dopo il 2-1. Probabile che si tratti di un ghigno di insofferenza, ma la foto fa subito il giro dei social e scatena la protesta dei tifosi laziali, con cui Acerbi è tra l’altro da mesi in rotta. L’equazione “ride perché non gli stanno a cuore le sorti della Lazio” è immediata da parte dei tifosi, anche se ovviamente sbagliata. Perché Acerbi per tutta la gara ha comunque lottato e giocato con la consueta foga agonistica. Come riporta la Gazzetta, il tweet Acerbi un paio d’ore dopo la fine della partita ha chiarito il suo pensiero con un tweet (subito rimosso e poi ripubblicato di lì a poco): «Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me».